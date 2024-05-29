Вандал во Владивостоке разнес остановку и попал на видео Полиция Владивостока ищет разбившего остановку вандала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Владивостока разыскивает местного жителя, который разбил рекламный щит на остановке общественного транспорта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, которые утекли в Сеть.

На кадрах видно, как молодой человек сначала размахивает руками, а потом бьет ногами по конструкции, разбивая ее. При этом за происходящим наблюдает компания других молодых людей. Они быстро расходятся после случившегося.

Полицейские разыскивают гражданина, повредившего рекламный экран остановки в Ленинском районе Владивостока. <...> составили ориентировку и объявили в розыск подозреваемого, — говорится в сообщении.

В Кисловодске полиция начала проверку и поиски злоумышленника, который сжег памятные венки, возложенные ко Дню Победы на местном мемориале. В результате действий вандала повредилась бронзовая пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной славы, а от венков осталась лишь проволока.

Ранее сообщалось, что трое несовершеннолетних из Вологодской области надругались над захоронениями, повредив 47 могил в Шекснинском районе. Они опрокинули надгробные памятники и повредили металлические ограждения по периметру могил. Их установили и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами захоронений. Несовершеннолетних поставят на учет.