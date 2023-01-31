«Валяться на помойке»: речь депутата заинтересовала комиссию по этике Выступление рязанского депутата перед школьниками заинтересовало комиссию по этике

Фото: Скриншот с видео/id496729265/vk.com

Комиссия по этике организовала проверку по факту выступления депутата городской думы города Касимова Рязанской области Романа Вереина перед школьниками. В ходе своей речи Вереин утверждал, что часть учащихся «будет валяться на помойке» и «стрелять бухло и бычки», сообщает «Газета.Ru».

Выступление депутата Касимовской городской думы Вереина Романа Георгиевича на профориентационном мероприятии со школьниками, которое состоялось 27 января, будет рассмотрено на заседании постоянной комиссии Касимовской гордумы по регламенту и депутатской этике на предмет соответствия правилам депутатской этики, — заявили в городской Думе.

Видео появилось в интернете благодаря самому Вереину: он опубликовал выступление в своих социальных сетях, утверждая в подписи к публикации, что к его словам нечего прибавить. Правда, давать комментарии по поводу опубликованного ролика депутат отказался.

Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах... Не говорите нам, что мы вас не собирали, не ориентировали, — рассказывает депутат на видео.

Ранее в Рязани комиссия по этике регионального отделения партии «Единая Россия» провела проверку по факту обращения родителей из-за неподобающего поведения директора в школе № 62. Директор и депутат гордумы Ворнакова раскритиковала ученицу из-за одежды не по дресс-коду во время морозов, из-за чего у школьницы случился сердечный приступ.