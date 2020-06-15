Регионы

Валаам открыли для туристов

13:32, 15 июня 2020 23
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Власти Карелии с 15 июня разрешили туристам посещать парк «Валаамский архипелаг», ранее закрытый из-за риска распространения COVID-19.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в Instagram. Он уточнил, что предельная численность посетителей Валаама будет ограничена до отмены режима повышенной готовности. С 15 июня туристы также смогут вновь отправляться в экскурсионные поездки водным транспортом от карельской береговой зоны до района Соловецких островов.

Кроме того, власти республики разрешили походы и путешествия по Карелии, однако при этом палаточные лагеря туристы обязаны разбивать вдалеке от населённых пунктов. С 15 июня в регионе снова работают все виды общественного транспорта. Посещение магазинов, торговых центров, аптек, больниц и поликлиник, гостиниц и других общественных мест допускается только при наличии защитной маски.

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Карелия является одним из самых благополучных субъектов РФ по ситуации с коронавирусом. За время пандемии в республике выявили 802 случая COVID-19 при двух летальных исходах, 294 человека уже вылечились.

Ранее NEWS.ru писал о заражении коронавирусом 50 вахтовиков в Карелии, у всех заболевших инфекция протекает в бессимптомной форме.

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