Валаам открыли для туристов

https://static.news.ru/photo/d58dfd7e-aef3-11ea-a5fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Власти Карелии с 15 июня разрешили туристам посещать парк «Валаамский архипелаг», ранее закрытый из-за риска распространения COVID-19.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в Instagram. Он уточнил, что предельная численность посетителей Валаама будет ограничена до отмены режима повышенной готовности. С 15 июня туристы также смогут вновь отправляться в экскурсионные поездки водным транспортом от карельской береговой зоны до района Соловецких островов.

Кроме того, власти республики разрешили походы и путешествия по Карелии, однако при этом палаточные лагеря туристы обязаны разбивать вдалеке от населённых пунктов. С 15 июня в регионе снова работают все виды общественного транспорта. Посещение магазинов, торговых центров, аптек, больниц и поликлиник, гостиниц и других общественных мест допускается только при наличии защитной маски.

Карелия является одним из самых благополучных субъектов РФ по ситуации с коронавирусом. За время пандемии в республике выявили 802 случая COVID-19 при двух летальных исходах, 294 человека уже вылечились.

Ранее NEWS.ru писал о заражении коронавирусом 50 вахтовиков в Карелии, у всех заболевших инфекция протекает в бессимптомной форме.