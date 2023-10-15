Вахтовик попался на отправке патронов по почте на Камчатке В Петропавловске-Камчатском задержали вахтовика, отправившего по почте патроны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петропавловске-Камчатском полиция задержала мужчину, который пытался отправить пять упаковок с патронами по почте, сообщает Telegram-канал SHOT. Ему грозит до шести лет колонии по статье о незаконном приобретении и пересылке патронов к крупнокалиберному оружию.

По данным SHOT, посылку с боеприпасами нашли в отделении почты в городе Елизово Камчатского края. Отследив путь посылки, полиция вышла на отправителя, 50-летнего жителя Алтайского края, который находился на вахтовой смене в поселке Усть-Камчатск. Он рассказал, что нашел патроны в лесу недалеко от места несения вахты и решил отправить их домой. Всего в посылке находилось 244 патрона калибра 5,6 мм, они были изъяты.

Ранее сообщалось, что школьника из Екатеринбурга задержали на территории Кремля после того, как охрана нашла у него боевой патрон. Девятиклассник вместе с бабушкой пришел на экскурсию по Соборной площади. Подозрение у стражей порядка он вызвал во время прохождения металлоискателя. Патрон забрали, а школьника отправили в Центр профилактики семейного неблагополучия.

До этого полиция нашла склад с оружием и боеприпасами в гараже специалиста по работе с молодежью в ГБУ ЦДМСИ «Крылья» Александра Хмеля. В нем находилось более 30 видов танкового оружия и несколько сотен предметов, похожих на патроны, а также винтовки, противотанковые ружья, гранаты, карабины, пиротехника и две банки с порохом. В отношении владельца возбуждено уголовное дело.