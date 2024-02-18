«Ваххабитов в истории нет»: монтажник напал с ножом на парней в клубе Мужчина набросился с ножом на трех мужчин в клубе Красноуральска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Пермского края, работающий монтажником, напал с ножом на троих мужчин в клубе Merlion Красноуральска, сообщает E1.RU. Пострадавший, судимый за причастность к хищению транспортного средства молодой человек, попал в реанимацию в состоянии комы. Конфликт ночью 17 февраля начался с оскорблений, после чего подозреваемый сходил за ножом и, вернувшись, нанес несколько ударов.

Пострадавший местный житель <...> помещен в реанимационное отделение. <...> Нападавший на него гражданин 1997 года рождения, ранее не судимый, приехал в Красноуральск из соседнего Пермского края на заработки, трудится монтажником, также госпитализирован <...>. Информация некоторых Telegram-каналов о том, что конфликт произошел на межнациональной почве, не соответствует действительности, <...> никаких ваххабитов в этой криминальной истории нет, — заявил начальник пресс-службы свердловского главка ГУ МВД Валерий Горелых.

Возбуждено и уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия). Всех участников конфликта установили.

Ранее в подмосковном Солнечногорске врачи спасли 21-летнего пациента, поступившего в больницу с ножевыми ранениями сердца и левого легкого. Экстренная операция длилась полтора часа.