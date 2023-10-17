Три человека обратились в больницу из-за недовольного бойца «Вагнера» Baza: вагнеровец напал на троих сотрудников фонда «Защитники Отечества» в Кирове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер» напал на сотрудников фонда «Защитники Отечества» в Кирове, потому что они не смогли помочь ему с документами, пишет Telegram-канал Baza. По данным канала, мужчина бросал в работников своими наградами, а также попавшимися под руку комнатными растениями. В итоге три человека с травмами обратились в больницу, а злоумышленник задержан за хулиганство, пишет Baza.

Как выяснил канал, 38-летний Максим Иванов пришел в кировский филиал фонда «Защитники Отечества», чтобы сотрудники помогли ему установить инвалидность и внести записи в военный билет о прохождении службы, ранении и наградах ЧВК. Помочь ему смогли только с одной наградой, по поводу остального мужчине объяснили, что фонд работает только с военнослужащими регулярной армии. Это и послужило причиной нападения, отмечает Baza. Успокоить Иванова смог охранник, он же передал дебошира прибывшим полицейским.

По информации канала, в результате нападения у одного из пострадавших диагностированы травма грудной клетки и многочисленные ссадины, у двоих других — просто ушибы.

11 октября в Кемеровской области бывший боец ЧВК «Вагнер» напал с ножом на двух знакомых во время застолья. Пострадавших госпитализировали. Нападавшим оказался 48-летний уроженец города Топки. Он попал в ЧВК «Вагнер» из колонии, в которой отбывал наказание по делу об угрозах убийством и о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности.