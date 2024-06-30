Вагнеровца пригласили на СВО после запроса на гражданство РФ NGS: вагнеровец захотел получить гражданство РФ, но его пригласили на СВО

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Боец ЧВК «Вагнер» 44-летний Ибрагим признался, что больше всего хотел получить российское гражданство, если он выживет на СВО. Участник спецоперации почувствовал себя ненужным, информирует NGS24.ru. Вместо гражданства ему предложили снова отправиться на фронт.

Они мне предложили обратно в СВО ломануться. Езжайте, говорят, через Министерство обороны. Не знаю, с какого перепугу они мне это предлагают. А еще сказали пытаться снова вызванивать вагнеров, которые якобы должны мне помочь с гражданством. А все эти номера ЧВК уже недоступны, — поделился Ибрагим.

Вагнеровец получил долгожданный звонок из управления по вопросам миграции после видео, в котором освещалась сложившаяся ситуация. Однако услышал он вовсе не то, что ожидал.

Бывшего командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева ранее приговорили к 120 дням заключения за нападение на бармена и избиение девушки в Норвегии. Мужчина проводил время в баре в Ставерне. В какой-то момент бармен отказался продавать ему алкоголь, поскольку тот уже был в довольно нетрезвом состоянии. Бывший боец ЧВК разгневался и полез драться. После этого экс-командир избил свою девушку на почве ревности к таксисту.