«Вагнер» продолжает движение вперед: Пушилин о боях за Артемовск Пушилин: на западе Артемовска продолжаются ожесточенные бои

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои, сообщил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед «и днем, и ночью». Пушилин подчеркнул, что в город будут возвращаться люди и его необходимо восстанавливать, так как в нем есть рабочие места и предприятия.

Там, в западных кварталах Артемовска, продолжаются ожесточенные бои, но ЧВК «Вагнер» продолжает движение вперед — причем и днем, и ночью, — рассказал он.

Ранее боец группы «Вагнер» сообщил, что мирные жители в Артемовске отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города. По его словам, люди дожидаются прихода российских сил. Он добавил, что его подразделение продолжает вывозить мирных жителей из города в безопасное место. Последний раз вывезли восемь человек, из которых двое были детьми.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ко Дню Победы украинская сторона может организовать провокации против Вооруженных сил РФ. При этом он выразил уверенность, что это не отразится на будущих успехах российских военных. По мнению эксперта, в ближайшее время Вооруженные силы РФ возьмут под контроль Артемовск, затем последуют Марьинка, Авдеевка и Северск.