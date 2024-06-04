V1.ru: раненый боец СВО заявил об угрозах со стороны командования V1.ru: раненый участник СВО заявил о требовании командира вернуться в Луганск

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Издание V1.ru сообщает, что получивший ранение в зоне СВО мобилизованный житель Якутии Максим М. заявил об угрозах со стороны командования и требованиях вернуться в Луганск. Как пишут авторы издания, военнослужащему угрожают возбуждением уголовного дела. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Согласно информации издания, после получения ранения Максим М. несколько месяцев находится в Волгограде, где пытается добиться проведения операции в Главном военном госпитале имени Бурденко. Как пишет V1.ru, в течение этого времени военный вынужден снимать жилье, после ранения он постоянно испытывает боли в ногах, которые мешают спать и нормально передвигаться.

Мой сустав полностью разрушился, я могу остаться инвалидом. Уже девять месяцев сижу в Волгограде с этой проблемой. Пару дней назад я прибыл опять в военный госпиталь. Они все знают о моей травме. Сказали, что у меня уже идет стадия разрушения костей, — приводит издание слова военного.

Telegram-канал «Русская община ZOV» сообщил, что ветеранов ЧВК «Вагнер» и участников СВО задержали в Ростовской области. По его данным, семь человек были привлечены к административной ответственности. Авторы канала уточнили, что причиной якобы послужила связанная с «Русской общиной» общественная деятельность.