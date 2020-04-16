В Звёздном городке подтвердился первый случай COVID-19

https://static.news.ru/photo/cbb1e082-7fea-11ea-a716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Коронавирус проник и в закрытое административно-территориальное образование Звёздный городок. О первом заболевшем сообщили в региональном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

В среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что среди сотрудников ракетно-космической отрасли у 30 сотрудников тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат.

Таким образом число муниципальных образований, в которых выявлен коронавирус, увеличилось до 60. За сутки в Подмосковье выявлены 467 новых заболевших COVID-19.

В четверг в России подтверждены 27 938 случаев заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 3448 человек, выздоровели 2304 пациента, умерли 232. В Москве заболевших 16 146 человек. В течение 24 часов их число в столице увеличилось на 1370. Выписались из стационаров 1394 пациента, а жертвами COVID-19 стали 113 жителей столицы.

Как писал NEWS.ru, ранее находящиеся на борту Международной космической станции космонавты из России поблагодарили врачей, стоящих на передовой борьбы с пандемией коронавируса, и посоветовали гражданам страны не покидать свои дома.