В Звёздном городке объяснили запуск в космос блинов в честь Гагарина

https://static.news.ru/photo/a0d4d7bc-7e94-11eb-af24-96000091f725_660.jpg Фото: Debbie Simpson/youtube.com

В честь грядущего 60-летия полёта первого космонавта Юрия Гагарина в Звёздном Городке собираются запустить в космос блины, а также совершить крестный ход на парапланах. Глава поселения Евгений Баришевский пояснил, что традиция запускать на воздушных шарах бумажные «блины» существует уже семь лет и в ней принимают участие дети космонавтов.

Это бумажный блин, символ Масленицы, запускается на одном шаре. Из этого сделали, как будто бы мы реальные блины запускаем реально в космос. СМИ желаемое за действительное выдают. Это такая шуточная история, — пояснил изданию «Подъём» Баришевский.

Насчёт крестного хода на мотопарапланах, по его словам, решение пока не принято, но соответствующая заявка действительно есть.

Есть инициативная группа, они к нам обращались. Они хотят, чтобы этот полёт как-то высоко прозвучал, поэтому хотят посвятить его 60-летию полёта. Есть согласованные мероприятия, есть те, которые к нам хотят примазаться, — добавил глава Звёздного Городка.

Как писал NEWS.ru, РФ в 2021 году отправит к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль серии «Союз». Аппарат назвали в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина. На 2021-й запланированы пуски трёх кораблей «Союз МС». Ближайший старт должен состояться 9 апреля. Следующая экспедиция намечена на 5 октября, а 8 декабря к МКС отправится «Союз МС» с двумя туристами. Корабли долетят до станции за три часа.