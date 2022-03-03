В Звенигороде благоустроят исторический центр города

Благоустройство исторического центра Звенигорода завершится в 2022 году, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства Московской области. Оно было начато в прошлом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Комплексное благоустройство центральной части Звенигорода мы начали в прошлом году. Основная часть масштабного проекта уже реализована. В текущем году благоустроим Малиновый овраг и часть Московской улицы, — рассказал руководитель ведомства Михаил Хайкин.

Малиновый овраг отличается особым для городов региона ландшафтом и является одним из самых популярных мест отдыха. В районе планируется проложить тропу и провести освещение.

Также будет преображена Московская улица, где на протяжении 500 метров расширят тротуары и заменят плиточное покрытие. На ней будут зоны отдыха, современное освещение, появятся новые деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что на благоустройство Центрального парка Реутова, а также прилегающих к нему Южной улицы и Юбилейного проспекта выделили около 217 млн рублей. На территории планируют построить площадки для гольфа, пляжные сооружения и горные убежища.