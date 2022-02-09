В зоопарке Новосибирска рассказали о подарках для орангутанга Бату

Основной претендент на звание талисмана новогодней столицы — 2023 орангутан Бату так полюбился россиянам, что ему шлют подарки изо всех уголков страны, рассказала сотрудница Новосибирского зоопарка Анастасия Вишневецкая. Она рассказала, как житель Оренбурга вызвался подарить ему знаменитый местный платок, пишет «МК в Новосибирске».

Недавно я разговаривала по телефону с человеком из Оренбурга, который голосовал за Бату. Он попросил почтовый адрес зоопарка и хотел прислать в подарок орангутангу, который сплотил людей всей страны (цитирую его), оренбургский пуховый платок, — рассказала Вишневецкая.

Она добавила, что обезьянам действительно нужна ткань: Бату делает из неё различные орудия труда, а его супруга Мишель занимается уборкой.

Ранее мэрия Новосибирска отменила проведение опроса за талисман «новогодней столицы России» по просьбе Новосибирского зоопарка. Как говорится в сообщении на сайте зоопарка, это объяснили «политической окраской», «фарсом» и «оскорбительными мемами», связанными с голосованием.