В зоопарке Челябинска умер гималайский медведь-долгожитель

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В Челябинском зоопарке умер гималайский медведь Харитон, которому было 36 лет, пишет ЕАН. Как рассказали в зоопарке, медведь вышел из спячки, насладился весной и навсегда уснул.

Наш старичок вышел из спячки, успел насладиться первыми весенними днями и теплым солнышком, но время взяло свое, и он уснул навсегда, — прокомментировали в учреждении.

В дикой природе эти медведи живут в среднем до 25 лет, отметили в учреждении. В зоопарке Харитон жил с 1996 года, за это время он обзавелся потомством, у него появилось пять медвежат.

В зоопарке добавили, что родился гималайский медведь в 1988 году и жил сначала в Северском зоопарке, откуда в 1996 году переехал в Челябинский. Вместе с медведицей Алисой они произвели на свет пять медвежат и даже зарегистрировали официально свои отношения.

Ранее в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике рассказали, что заметили медведей, первые из них проснулись еще в начале марта. Медведи на Кавказе из года в год просыпаются с 5 по 10 марта, за все многолетние исследования сдвига по датам не наблюдалось. Представители заповедника добавили, что самки с детенышами позже покидают берлоги, так как им требуется больше времени для выкармливания медвежат.