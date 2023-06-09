Тело погибшей женщины нашли в зоне затопления в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

В Херсонской области в зоне затопления нашли тело 84-летней женщины, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Пенсионерка стала восьмой жертвой прорыва плотины на Каховской ГЭС.

В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения, она стала восьмой жертвой, — сказал собеседник агентства.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за разлива воды после разрушения Каховской ГЭС погибли семь человек, в медицинских учреждениях региона находятся 62 пострадавших. По его словам, ущерб, нанесенный региону после подрыва станции, оценивается минимум в 1,5 млрд рублей. Из пострадавших районов эвакуированы пять тысяч человек, а в пунктах временного размещения находится около тысячи человек.

Позже жители села Правые Солонцы Херсонской области рассказали NEWS.ru, что испытывают трудности с эвакуацией после затопления. Некоторые близлежащие населенные пункты почти полностью оказались под водой По словам местных жителей, они третий день сидят на крышах домов в ожидании спасателей, однако помощи пока нет.