В зоне СВО заметили группу украинских наемников из Португалии Боец Миф заявил, что в ДНР ликвидировали группу португальских наемников

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские бойцы уничтожили на Красноармейском направлении в ДНР наемников из Португалии, рассказал РИА Новости командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф. По его словам, иностранцы, как правило, вооружены орудиями НАТО и очень хорошо обучены, в отличие от штатных подразделений ВСУ.

Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие, — отметил собеседник агентства.

Ранее в ЛНР служащие ФСБ РФ задержали австралийца, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии. Против наемника завели уголовное дело. Австралиец приехал на Украину по собственной воле для «получения материального вознаграждения» и служил в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Тем временем выяснилось, что наемники ВСУ при освобождении населенного пункта Преображенка на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике обматывались синей изолентой, чтобы опознавать друг друга. Другие военные использовали зеленые и желтые ленты.

До этого стало известно, что с начала вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины потеряли 4781 иностранного наемника. В том числе ликвидированы 1963 польских наемника, 1230 бойцов из Грузии и 917 — из Колумбии.