В свердловском училище сообщили о гибели выпускника в зоне СВО

Фото: Свердловское музыкальное училище им. Чайковского

Свердловское музыкальное училище имени Чайковского сообщило на своей странице во «ВКонтакте», что 18-летний выпускник гимназии № 70 Михаил С. погиб в зоне проведения специальной военной операции. В сообщении училища говорится, что в мае молодой человек был призван для прохождения срочной военной службы, после чего по собственной инициативе командирован в зону боевых действий СВО. В Минобороны РФ информацию о гибели студента не прокомментировали.

На передовой гвардии рядовой Михаил С. отвечал за управление дронами <...>. 24 октября 2022 года отряд, в котором служил Михаил, попал под обстрел ВСУ, — говорится в заявлении Свердловского музыкального училища.

По информации сайта e1.ru, похороны военнослужащего прошли 7 ноября, проститься с погибшим в присутствии почетного караула с воинскими почестями пришли около сотни человек.

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