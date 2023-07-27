Стало известно, кто управлял разбившимся Ми-8 на Алтае Капитаном разбившегося на Алтае Ми-8 был 52-летний Вячеслав Демихов

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Вертолетом Ми-8, потерпевшего крушении в населенном пункте Тюнгур в Алтае, был 52-летний Вячеслав Демихов, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее он помогал МЧС с выявлением и тушением лесных пожаров на вертолете Robinson R66.

По информации канала, на борту рухнувшего Ми-8 находились 13 туристов и три члена экипажа — капитан Демихов, 42-летний второй пилот Олег Егоров и 28-летний бортмеханик Алексей Десятов.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета. На место происшествия выехали криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте для установления обстоятельств аварии.

Авария произошла в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа», совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. При заходе на посадку он задел электрические провода, упал и загорелся. На месте происшествия работают спасатели.

По предварительным данным, на борту находились 16 человек. Из них шестеро погибли, еще семеро получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивается как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.