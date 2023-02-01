В зоне СВО погиб атаман и многодетный отец из Волгограда

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Луганской Народной Республике на Крещение погиб 45-летний атаман хутора Каменного Даниловского района Волгоградской области А. Бочаров, сообщает V1.RU. По информации портала, мужчина воспитывал шестерых детей. Минобороны эту информацию не подтверждало.

1 декабря 2022 года по убеждениям казака-атамана «если не мы, то кто?!» Александр ушел добровольцем защищать свое Отечество, — рассказали родственники погибшего.

По боевые товарищи рассказали V1.RU, Бочаров был мужественным и доблестным военнослужащим. Они же сообщили изданию, что атаман погиб 19 января, попав под артиллерийский обстрел.

Станичный атаман Виктор Пиунов рассказал порталу, что Бочаров был по натуре неравнодушным человеком, который «душой и сердцем болел за свой хутор, за станицу, за Россию». Он отметил в беседе с V1.RU, что глава Каменного отправился на фронт добровольцем, несмотря на наличие детей и уговоры жены и матери.

Родные погибшего атамана рассказали порталу, мужчина воспитал шестерых детей — четырех сыновей и двух дочерей. По информации V1.RU, младшему ребенку только исполнилось девять, а самый старший — служит в армии по контракту с Минобороны.

Ранее стало известно, что бывший нападающий челябинского хоккейного клуба «Челмет» Александр П. погиб 28 декабря 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине. Минобороны эту информацию не подтверждало.