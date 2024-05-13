В зоне СВО подорвали автомобиль депутата из Астрахани В зоне СВО подорвали автомобиль астраханского депутата Дениса Харитонова

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В зоне СВО 12 мая подорвали автомобиль депутата Астраханской областной думы от «Единой России» Дениса Харитонова, сообщил сам народный избранник во «ВКонтакте». По его словам, он не пострадал, успел спасти раненого товарища и важные документы. Ведутся следственные действия, уточнил он.

Сегодня, при выполнении очередного задания, БМД взорвалась... и сгорела дотла... Слава богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вез его родным, — сообщил Харитонов.

12 апреля в Москве подорвали автомобиль экс-подполковника СБУ Василия Прозорова Toyota Land Cruiser Prado. Взрыв произошел после того, как владелец автомобиля повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Прозоров получил травму ноги.

Ранее в Крыму задержали безработного жителя, который планировал подорвать рельсы на железной дороге. По данным правоохранительных органов, его завербовали украинские спецслужбы, которые предложили денежное вознаграждение. Злоумышленник собирался использовать самодельную взрывчатку, чтобы нарушить поставки топлива в зону специальной военной операции на Украине. Против россиянина возбудили уголовное дело.