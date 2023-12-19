В зоне СВО начали применять новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ»

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, они демонстрируют большую эффективность вкупе с базовой версией системы.

Главное преимущество новых машин — существенно большие дальности обнаружения, сопровождения и поражения целей. В том числе таких сложных, как мини-БПЛА, управляемые артиллерийские снаряды и скоростные баллистические цели, — пояснил собеседник агентства.

Ранее в конструкторском бюро «Восток» сообщили, что российские специалисты разрабатывают новый беспилотный летательный аппарат типа «летающее крыло». По словам разработчиков, БПЛА можно будет использовать для разведки, корректировки огня артиллерии и ретрансляции связи, что необходимо для новой ударной платформы «Скальпель». Беспилотник с размахом крыльев около трех метров будет иметь дальность полета до 100 км и полезную нагрузку до 4 кг.

Также западные эксперты отметили, что российские беспилотники «Ланцет» становятся все более серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины. Усовершенствованная версия БПЛА, по замечанию аналитиков, способна уклоняться он украинских бронированных противотанковых решеток и сетей против дронов. Кроме того, боеголовки новейших беспилотников «Ланцет» детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро.