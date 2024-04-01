В Златоусте разгорелся скандал по итогам прошедшей лотереи В Златоусте прошла лотерея, в которой победила теща организатора конкурса

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Скандал разгорелся в городе Златоусте в Челябинской области после церемонии награждения участников лотереи под названием «Всей семьей за Златоуст», сообщает издание 74.RU. Главной победительницей конкурса оказалась теща директора ДК, в котором проходил финал розыгрыша. Женщина выиграла автомобиль Lada Vesta.

Жители заподозрили организаторов лотереи в фальсификации результатов. После появления публикаций в социальных сетях полиция объявила о проведении проверки. Сам директор клуба отрицает, что результаты розыгрыша были сфабрикованы.

Да, это теща, да, она выиграла. Но она что, не человек? Это шанс — один на миллион, который может быть, — приводит издание слова директора муниципального клуба «Гайдаровец» Алексея Разумейко.

Адвокаты Разумейко указали, что финал розыгрыша проходил под чутким наблюдением зрителей и камер, а все билеты весили около 400 килограммов. Юристы организатора считают, что директор ДК не виноват и не мог запретить участвовать теще, которой повезло оказаться победительницей.

Ранее сообщалось, что в Химках задержали местного жителя, которому удалось подстроить более 20 автомобильных аварий и обмануть страховщиков на 10 млн рублей. По версии следствия, мужчина предлагал разным людям инсценировать ДТП, сделать фото и оформить документы, а после обратиться в страховую компанию за выплатами.