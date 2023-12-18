В Златоусте лыжник напал на юного спортсмена за отказ уступить лыжню В Златоусте мужчина наехал на 15-летнего лыжника и ударил его по лицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Златоуст Челябинской области мужчина наехал на 15-летнего лыжника, ударил его по лицу и сломал ему палку за отказ уступить дорогу, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, из-за этого мальчик был вынужден пропустить спортивные соревнования.

Пострадавшим оказался ученик спортшколы №1 в Челябинской области. Подросток натирал лыжи, готовясь к соревнованию. В этот момент к нему приблизился мужчина и попросил уступить ему дорогу. Он задел юного спортсмена, после чего ударил его по лицу и сломал ему палку.

Родители спортсмена написали заявление в полицию, сейчас сотрудники разбираются в произошедшем. Они подчеркнули, что их сын — постоянный участник региональных мероприятий, и у него дорогой спортинвентарь.

Ранее во время первенства Первоуральска по боксу подросток 2009 года рождения потерял сознание во время поединка, получив несколько ударов от своего соперника. Мальчик упал в углу ринга и больше не поднялся. Дежуривший медик тут же начал оказывать пострадавшему первую помощь, а организаторы вызвали экстренные службы. Скорая помощь прибыла на место происшествия и доставила ребенка в больницу, но спасти его не удалось — он скончался по дороге.

Позднее стало известно, что дорога к отелю, где проходили соревнования, была затруднена, из-за чего врачи не сразу смогли добраться до 14-летнего спортсмена. Очевидцы рассказали, что дети без верхней одежды в панике расчищали заснеженный проезд для машины скорой помощи, а мужчина вручную поднимал шлагбаум.