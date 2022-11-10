В Златоусте грузовик задавил насмерть двух рабочих в котловане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузовик в Златоусте Челябинской области задавил двух рабочих в котловане, которые ремонтировали трубопровод, сообщило отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону. По предварительным данным, водитель не справился с управлением (с его слов, произошел отказ тормозной системы).

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Златоусте. 10 ноября в 13:55 (11:55 мск) на улице Металлистов водитель, управляя грузовым автомобилем, <…> совершил съезд в котлован, где производились работы по ремонту трубопровода. В результате ДТП находившиеся в котловане двое рабочих погибли, — сказано в сообщении.

Отмечается, что грузовик двигался на спуск. Со слов водителя, авария произошла из-за отказа тормозной системы. Рабочие, мужчины около 22 и 24 лет, погибли. Их личности устанавливаются.

Ранее сегодня сообщалось, что в поселке Кошурниково Курагинского района Красноярского края школьный автобус врезался в легковой автомобиль марки Kia. По данным источника, в салоне автобуса находились 12 детей и сопровождающий. В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия.