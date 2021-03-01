В жилом доме Екатеринбурга произошёл взрыв

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В одной из квартир трёхэтажного дома по улице Авиаторов в екатеринбургском районе Кольцово произошёл взрыв. По предварительной версии, взорвался самогонный аппарат, пострадал его хозяин — 50-летний мужчина.

Изначально была информация, что в квартире произошёл взрыв из-за газа, но уже после проверки данная версия была опровергнута. Вероятнее всего, взрыв произошёл из-за использования самогонного аппарата. Одного мужчину сейчас везут в больницу с ожогами 20% тела, — сообщил URA.RU осведомлённый источник.

В областном минздраве уточнили, что мужчина 1970 года рождения в состоянии средней степени тяжести был доставлен в ожоговый центр ГКБ № 40.

Обследование показало, что газовое оборудование и плита в квартире находится в исправном состоянии. Запаха газа нет, — сообщили агентству в АО «Екатеринбурггаз».

По словам очевидцев, всё случилось около 14:00 по местному времени. От взрыва были выбиты окна на втором этаже, здание серьёзных повреждений не получило, уточняет портал Е1.

Как писал NEWS.ru, причиной взрыва в пристройке многоквартирного дома в Нижнем Новгороде могла стать утечка газа из расположенного поблизости газопровода. В Волжско-Окском управлении Ростехнадзора пояснили, что газопровод, эксплуатируемый ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», проходит в пределах 50-метровой зоны от дома, где произошёл взрыв. После завершения спасательных работ было обнаружено разрушение его трубы. Комиссия, сформированная управлением Ростехнадзора для расследования причин аварии, приоритетно проверяет версию о возгорании газа после разгерметизации трубы.

Взрыв в одном из жилых домов в Нижнем Новгороде прогремел утром 26 февраля. ЧП произошло в суши-баре. В результате помещение было разрушено, кроме того, взрывная волна повредила несколько припаркованных поблизости автомобилей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.