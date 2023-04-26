В жилой пятиэтажке в Тюмени произошел сильный пожар Пожарные в Тюмени эвакуировали жильцов из горящей пятиэтажки

Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области

Сильный пожар произошел 26 апреля в пятиэтажном жилом доме на улице Воровского в Тюмени, огонь с балкона верхнего этажа быстро перекинулся на кровлю, сообщили «360» в пресс-службе регионального управления МЧС. Очевидцы сняли ЧП на видео. Прибывшие на место пожарные оперативно провели эвакуацию жильцов.

Как уточняется, информация о происшествии поступила на пульт МЧС около 15:00 по местному времени. Из здания были выведены 38 человек. Еще восьмерых спасли из зоны воздействия опасных факторов пожара, сообщили в пресс-службе.

По уточненным данным, пожар удалось локализовать на площади 960 квадратных метров. Причины и обстоятельства возникновения пожара будет установлена после ликвидации возгорания.

Ранее сообщалось, что из-за крупных пожаров, вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области лишились домов около 660 человек, в поселке Сосьва погиб один человек. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек. Причиной пожаров называют возгорание на местной пилораме, откуда огонь быстро распространился по округе из-за сухой и ветреной погоды, а также отдаленности водоемов.