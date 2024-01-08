Женщина обнаружила камеру в раздевалке подмосковного фитнес-клуба Посетительницу фитнес-клуба в Подмосковье возмутили камеры в женской раздевалке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье посетительница фитнес-центра в поселке совхоза имени Ленина пожаловалась на камеры, установленные в женской раздевалке, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Представители клуба заявили, что записи просматриваются только в случаях воровства.

В раздевалках ведется кодированная запись. Дешифровка записи происходит исключительно по запросу от служб безопасности и строго при необходимости. Изображений с камер нет в открытом доступе. Раскодировать можно только при получении кода от директора проекта. До тех пор, пока записи с камер не выложены в интернет в общий доступ, мы не нарушаем установленные законы, и камеры размещены исключительно из целей безопасности наших гостей, — пояснили в чате сервисной службы клуба.

По мнению посетительницы, было бы комфортнее, если бы в клубе организовали пространство, где можно переодеваться без камер. Кроме того, в раздевалках не будет лишним повесить уведомление о том, что ведется видеонаблюдение, добавила она.

«Осторожно, Москва» со ссылкой на местных жителей пишет, что камеры установлены и в мужской раздевалке. По данным канала, администрация клуба пока не комментировала ситуацию.

Ранее эксперт по кибербезопасности Олег Купреев рассказал, что хакеры могут получить доступ практически к любой камере. По его словам, самая распространенная ошибка таких систем — когда оставляют логин и пароль, установленные по умолчанию.