https://static.news.ru/photo/c3255186-63d1-11ea-9162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Около 50 детей младше трёх лет живут в исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле. Воспитатели дома малютки на режимной территории мечтают сделать так, чтобы осуждённые матери могли жить вместе с детьми.

Пока это невозможно: нужны специальные помещения с кухней, туалетами и спальнями. В скором времени надеются реализовать такой проект. Воспитатели уверены, что общение с детьми заключённым идёт только на пользу, — пишет «КП-Урал».

По информации издания, сейчас режим позволяет матерям видеться с детьми лишь два часа в сутки — утром и вечером. Всё остальное время малыши проводят с работниками дома малютки. В трёхлетнем возрасте малышей передают родственникам или опекунам.

Как писал NEWS.ru, юмористы из «Уральских пельменей» обыграли увольнение врачей в Нижнем Тагиле в одном из эпизодов своего шоу.