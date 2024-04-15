Мужчина разбил стекло автомата с игрушками ради девушки и попал на видео В Железногорске мужчина разбил стекло автомата с игрушками

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В городе Железногорске Курской области мужчина разбил стекло игрового автомата с мягкими игрушками. Так он хотел помочь девушке, пытавшейся достать сувенир из мини-аттракциона. Видеозапись с инцидентом опубликовал курский блогер Дмитрий Шворнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Акт вандализма произошел в торговом центре «Дружба».

Надеюсь, у нас в парках и скверах будет чуть больше камер. Буду давать свою страничку администрации и полиции для поисков «фиксиков», — написал Шворнев.

Судя по видео, пара так и не взяла ни одной игрушки, хотя и получила нечестным образом доступ ко всему их ассортименту. Мужчина взял три бутылки пива, стоявшие поодаль от автомата и удалился в сопровождении девушки.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире. Сейчас девушке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о разбое.