В здании НИИ «Платан» во Фрязино нашли опасный изъян В здании НИИ «Платан» во Фрязино не было автоматической системы пожаротушения

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В сгоревшем здании бывшего НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино не была установлена автоматическая система пожаротушения, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По его данным, также в здании не было автоматической системы оповещения.

Систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения в здании не было, — заявил собеседник агентства.

Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино произошел 24 июня. Причиной стремительного распространения огня могли стать внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировка и панорамные окна. По имеющимся данным, в помещении не было ремонта на протяжении 15 лет, оно совсем не обслуживалось. Некоторые окна в здании были заколочены фанерой.

В Следственном комитете сообщили, что причиной пожара могла стать неисправность проводки. Кроме того, ведомство подтвердило гибель шести человек. По данным СК, возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь. В результате пожара произошло обрушение перекрытий.

Причинами стремительного распространения огня в загоревшемся 24 июня здании НИИ «Платан» во Фрязино стали внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировка и панорамные окна.