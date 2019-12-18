https://static.news.ru/photo/fa704fce-224a-11ea-bd76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть мер в области демографии планируется распространить в Зауралье по примеру Дальнего Востока, сообщил президент Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции журналист напомнила российскому лидеру, что на Дальнем Востоке действуют спецпрограммы поддержки жителей, в числе которых льготная ипотека под 2% и программа «Дальневосточный гектар».

Что касается Зауралья, конечно, мы понимаем, видим там ситуацию, и часть мер поддержки в области демографии уже сейчас будем распространять на Зауралье, — рассказал президент.

Он уточнил, что нововведения в первую очередь касаются поддержки семей с детьми, прежде всего, тех, в которых появляется третий ребёнок.

Ранее глава государства посчитал, что необходимо избавиться от несправедливой дифференциации заработной платы медработников, изменив ставку оклада практикующих медиков. Также российский лидер выступил за сохранение существующей системы медицинского страхования.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Госдумы заявил о надеждах на более успешную работу по реализации национальных проектов в 2020 году. На реализацию программ национального развития до 2024 года будет потрачено на 368 млрд рублей больше, чем планировалось. На 279 млрд рублей вырастет финансирование программы «Демография».

При этом председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации «Институт демографии, миграции и регионального развития» Юрий Крупнов сообщил, что количество желающих остаться бездетными россиян за последние 10 лет увеличилось в два раза.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.