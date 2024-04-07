В затопленном Орске объявлена эвакуация еще трех улиц МЧС эвакуирует ещё три улицы из-за подъема воды в Орске

Фото: МЧС России

Вода приближается к микрорайону Новый город в Орске, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону. По данным спасателей, объявлена эвакуация еще трех улиц микрорайона. Продолжается также рассылка сообщений от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

На улицах Краматорская, Щорса, Стасова объявлена эвакуация, вода начала приближаться к новой части города, — сказал собеседник агентства.

Глава МЧС Александр Куренков ранее вылетел в Оренбургскую область для организации работ в зоне затоплений. Он лично проконтролирует оказание помощи местным жителям и выработает дальнейшие меры по ликвидации последствий стихии. Ведомство проинформировало, что министр поедет в наиболее пострадавший от паводка Орск.

Ранее стало известно, что на самых сложных участках затопления в Орске круглосуточно работают свыше 700 спасателей. В работах участвуют дополнительные группировки отряда «Центроспас», специалисты из Кировской области и Уральского института МЧС. Для спасения пострадавших они используют плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки, а также 13 беспилотников и два борта Ми-8 МЧС России. Ногинский спасательный центр для откачки воды предоставил комплекс «Шквал». Его производительность составляет до 350 литров в секунду.

Губернатор Оренбургской области Денис Пастер заявил, что паводок в регионе является самым многоводным за всю историю наблюдений. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.