В затонувшей машине в Подмосковье обнаружили пропавших месяц назад людей В затонувшей машине в Раменском обнаружили тела двух человек, пропавших месяц назад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС России

В подмосковном Раменском в болоте обнаружили затонувший автомобиль с телами двух людей, сообщается в группе «Раменское Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». По данным источника, в машине находился сотрудник местной больницы и его возлюбленная, которые пропали месяц назад.

Автомобиль был обнаружен в водоеме на въезде в деревню Клишево Раменского района. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате чего авто въехало в болото и затонуло.

В машине находился инструктор по лечебной физической культуре сосудистого отделения Раменской ЦРБ Кирилл Степанов, а также его возлюбленная. В последний раз местные жители видели пару 6 августа рядом с местным магазином. Спустя несколько дней их объявили в розыск.

По факту данного происшествия назначены экспертизы, следователи проводят проверку.

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