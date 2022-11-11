В заповеднике Красноярского края родились три котенка снежного барса

Фото: imagebroker/Terry Whittaker/FLPA/Global Look Press

Саяно-Шушенский заповедник в Красноярском крае пополнился тремя новыми снежными барсами. Как сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на администрацию нацпарка, самка ирбиса родила трех котят, их пол пока неизвестен. По оценкам специалистов, малышам примерно уже полгода.

Впервые детеныши попали в объектив фотоловушек 18 октября, а теперь они попали на видео. Камеры зафиксировали, как котята играют вместе со своей мамой.

За молодыми барсами специалисты наблюдают пока с помощью фотоловушек: животные путешествуют по территории заповедника и осваивают окружающий мир.

В настоящее время в России живут всего 70-90 ирбисов, из них девять — в Саяно-Шушенском заповеднике. Снежные барсы являются исчезающим видом и занесены в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморье ранее поделился милыми кадрами зевающего хищника. Фотоловушка засняла его в тот момент, когда леопард проходит вдоль склона сопки и зевает прямо на ходу.