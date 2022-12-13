В Запорожской области зафиксировали рекордные темпы уничтожения РСЗО ВСУ Рогов назвал рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные рекордными темпами уничтожают реактивные системы залпового огня (РСЗО) ВСУ в Запорожской области, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. В разговоре с РИА Новости он уточнил, что за последнее время ВС РФ вывели из строя порядка 15 вражеских РСЗО, включая HIMARS, MLRS, MARS-II. Помимо этого, российская армия нанесла удары по украинским складам с боеприпасами.

Только за последние дни уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня, включая HIMARS, MLRS, MARS-II, а также радиолокационные станции. Кроме того, нанесены удары по складам с боеприпасами. Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за столь короткий срок, — заявил Рогов.

Рогов отметил, что обстрелы высокоточным оружием со стороны ВКС России позволяют «точечно уничтожать» позиции украинских войск и склады.

По словам Рогова, ВС РФ перехватывают инициативу на Запорожском направлении.

Это связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами, — пояснил Рогов.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что у ВС РФ есть продвижение на Угледарском, Марьинском, Первомайском, Майорском, Артемовском и других направлениях, однако ситуация на них остается сложной. Он подчеркнул, что каждые 50–200 метров играют иногда существенную роль при взятии под контроль населенных пунктов.