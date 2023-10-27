В Запорожской области задержали агентов украинской разведки ФСБ задержала в Запорожской области участников трех агентурных групп Украины

Фото: НАК

В Запорожской области задержали участников трех агентурных групп, координируемых украинской военной разведкой, сообщили в ФСБ России. По данным службы, которые приводит РИА Новости, речь идет об администраторах украинского СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь Це Украина». Они уже дали признательные показания.

Отмечается, что один из предполагаемых агентов украинской разведки оказал вооруженное сопротивление силовикам и был ликвидирован ответным огнем, у него в квартире обнаружены самодельная бомба, автомат и граната. Злоумышленники, как утверждают в ФСБ, собирали развединформацию и «оказывали психологическое воздействие» на жителей региона, склоняя их к сбору данных о служащих РФ и военной технике.

Сами ресурсы больше недоступны. Подписчикам направлены предупреждения об ответственности за передачу Киеву данных в ущерб безопасности России.

Ранее сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали жителя региона, планировавшего выехать на Украину и воевать против российских войск. По данным правоохранителей, мужчина пытался связаться с кураторами запрещенного в России вооруженного формирования, предварительно заполнив анкету для вступления в его ряды.

До этого ФСБ предупредила о недопустимости государственной измены жителя Хакасии, намеревавшегося отправиться на Украину. В ведомстве пояснили, что мужчина собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Для этого мужчина планировал сначала вступить в ряды российской армии или примкнуть к частной военной компании, а затем перейти на сторону Украины.