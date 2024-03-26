В Запорожской области задержали подрывников ГУР ФСБ задержала завербованных ГУР жителей Запорожской области

Российские спецслужбы задержали в Запорожской области мужчин, завербованных Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины для совершения терактов, сообщает УФСБ России по региону. Как отмечается, в прошлом году подозреваемые уже совершили серию терактов на объектах военной инфраструктуры Минобороны РФ.

С августа по декабрь 2023 года подозреваемыми совершена серия терактов на объектах военной инфраструктуры Министерства обороны Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из задержанных в марте прошлого года был завербован сотрудниками ГУР в городе Запорожье. После прохождения обучения минно-взрывному делу он вернулся на подконтрольную российским войскам территорию и привлек своего отца к выполнению заданий украинских спецслужб.