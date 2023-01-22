В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В районе города Орехов Запорожской области российская артиллерия уничтожила группу украинских диверсантов, передает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова. По его словам, в состав диверсионной группы входило около 20 человек.

Группа украинских диверсантов была накрыта нашей артиллерий и уничтожена в районе города Орехов, — заявил Рогов.

Он также подчеркнул, что целью противника был прорыв сквозь ряды российской армии, которая наступает на данном участке фронта.

Российские войска 13 января установили полный контроль над Соледаром, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Отмечается, что в ходе взятия Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр, блокировав город с южной и северной сторон, а также атаковав позиции ВСУ.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США и Германия отказываются снабжать ВСУ танками из-за того, что напуганы предупреждениями российского лидера Владимира Путина о негативных последствиях поставок вооружений Киеву. Заявления западных чиновников о том, что эта техника сложна в обслуживании, он назвал отговорками и враньем.