В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны Рогов заявил о создании эшелонированной линии обороны c укреплениями в Запорожской области

Фото: vrogov/t.me

Строительство оборонительных сооружений в Запорожской области

В Запорожской области создали глубоко эшелонированную линию обороны с укрепрайонами, сообщил в Telegram представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, она поможет отразить атаки украинской армии.

Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации, — написал Рогов.

Он отметил, что строительство оборонительных сооружений завершается.

Ранее Рогов рассказал, что российские военные отбили атаку украинской мотопехоты на северо-восточном участке боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что ВС РФ и союзные войска уничтожили до 50 бойцов ВСУ, три бронемашины и столько же внедорожников.

До этого Рогов заявил, что российские военные рекордными темпами уничтожают реактивные системы залпового огня ВСУ в Запорожской области. Он уточнил, что за последнее время ВС РФ вывели из строя порядка 15 вражеских РСЗО, включая HIMARS, MLRS, MARS-II. Помимо этого, российская армия нанесла удары по украинским складам с боеприпасами.