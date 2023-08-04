В Запорожской области сообщили о сбитых ночью беспилотниках ВСУ Балицкий: над Азовским морем и Бердянском сбили украинские беспилотники

Фото: МО РФ

Бук-М2

Над Азовским морем и Бердянском сбили украинские беспилотники, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, за прошедшие сутки украинская армия 65 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

Около двух часов ночи наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска, — написал Балицкий.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали военную базу в Новороссийске. По словам мэра города Андрея Кравченко, украинские беспилотники были успешно уничтожены кораблями Черноморского флота «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Глава Новороссийска поблагодарил военных моряков за высокую оперативность и защиту города.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев также подтвердил успешное отражение атаки двух надводных беспилотников ВСУ в акватории Новороссийска. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают сотрудники экстренных служб.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 4 августа украинцы попытались совершить атаку на Крым с использованием 13 беспилотников. По данным ведомства, все они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал.