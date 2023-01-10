В Запорожской области росгвардейцы обнаружили тайник ВСУ со взрывчаткой

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на передовой на Херсонском направлении

На окраине населенного пункта в Бердянском районе Запорожской области спецназ Росгвардии обнаружил тайник Вооруженных сил Украины с боеприпасами, сообщается на сайте ведомства. Взрывоопасные предметы переместили на специально подготовленную площадку и уничтожили накладным зарядом.

При обследовании нежилых строений на окраине одного из населённых пунктов в Бердянском районе Запорожской области росгвардейцы обнаружили тщательно замаскированный тайник. Под слоем земли и дёрна были спрятаны две мины МОН-50, ПТУР «Метис» с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальная ракетница и две светошумовые гранаты, — сказано в сообщении.

Ранее в Скадовском муниципальном образовании Херсонской области обнаружили тайник диверсантов Вооруженных сил Украины. В закопанном деревянном ящике было более 240 патронов для различного оружия, шесть мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомета, два выстрела для противотанкового гранатомета, самодельное взрывное устройство, а также иные элементы оружия и боеприпасов.