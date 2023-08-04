В Запорожской области рассказали подробности ночной атаки на Бердянск Рогов: при атаке на Бердянск ВСУ применили пять беспилотников

Фото: МО Украины

При ночной атаке на Бердянск ВСУ применили пять беспилотников, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, ПВО успешно отразила атаки, все цели были поражены, пострадавших и разрушений нет.

Сегодня около 01:20 ночи нацисты попытались нанести удар по мирному городу. <...> Всего в атаке на город принимало участие пять беспилотников, — написал Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что над Азовским морем и Бердянском ночью сбили украинские беспилотники. По его словам, за прошедшие сутки украинская армия 65 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали военную базу в Новороссийске. По словам мэра города Андрея Кравченко, украинские беспилотники были успешно уничтожены кораблями Черноморского флота «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Глава Новороссийска поблагодарил военных моряков за высокую оперативность и защиту города.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев также подтвердил успешное отражение атаки двух надводных беспилотников ВСУ в акватории Новороссийска. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают сотрудники экстренных служб.