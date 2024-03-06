В Запорожской области раскрыли судьбу предприятий сбежавших владельцев Балицкий: около 500 предприятий Запорожской области передали новому руководству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Запорожской области около 500 предприятий передано под управление нового руководства после бегства бывших владельцев из вошедшего в состав России региона, сообщил ТАСС местный губернатор Евгений Балицкий. По его словам, процесс передачи в аренду начался с первых дней, чтобы данные компании могли приносить пользу стране, а Запорожской области — налоги.

С первых дней мы начали эту работу, когда еще были военно-гражданской администрацией. Все убежавшие с территории РФ собственники потеряли право на пользование своими объектами. Порядка 500 объектов из более или менее крупных переданы новым управленцам, — пояснил он.

Балицкий отметил, что к нынешнему моменту не используется около 15 предприятий. Их эксплуатация невозможна из-за близости к линии фронта или мин. По словам губернатора, часть производств находится под контролем ВСУ.

Еще ряд предприятий находится частично на той стороне, частично на этой. Но это, может, 15 предприятий, которые не влияют в значительной степени на экономику области, — уточнил Балицкий.

Ранее глава Запорожской области назвал ситуацию в регионе стабильной и добавил, что линия фронта смещается. Он также подчеркнул, что ВСУ продолжают наносить удары по мирным жителям и гражданским объектам.