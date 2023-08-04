В Запорожской области предотвратили убийство сотрудника администрации

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Запорожской области задержан гражданин Украины, который планировал теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Жертвой должен был стать сотрудник администрации региона.

Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России по Херсонской области пресекли преступную деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины. Задержанные передавали ВСУ информацию о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне спецоперации.

До этого российские силовики предотвратили теракт в Запорожской области. По словам руководителя пресс-центра воинской группы «Днепр» Романа Кодряна, были арестованы три пособника ВСУ. В ходе расследования в собственности задержанных обнаружили два склада с оружием и боеприпасами. Теракт был нацелен на мирное население региона, уточнил Кодрян.