Рогов в пух и прах разнес резолюцию ГА ООН по выводу ВС РФ с Украины Рогов назвал глупой и лицемерной резолюцию ГА ООН о выводе российских войск с Украины

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Владимир Рогов

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал лицемерной, глупой и ничтожной резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о выводе российских военных из регионов, вошедших в состав РФ по итогам осенних референдумов. Он заявил, что в ООН забыли о принципе равноправия и самоопределения народов. По его словам, международная организация предлагает России покинуть ее собственные территории, передает РИА Новости.

В ООН, видимо, забыли не только о принципе равноправия и самоопределения народов, но и о том, что Запорожская и Херсонская область, ДНР и ЛНР — это законная и неотъемлемая часть России. Поэтому выходит, что они нам предлагают уйти самим со своей же земли. Все это звучит с их стороны по меньшей мере лицемерно, глупо и ничтожно, — сказал Рогов.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла резолюцию, посвященную годовщине начала специальной военной операции. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь, среди которых: Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея. Воздержались 32 страны: Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран, Монголия, Узбекистан и другие.

В ходе голосования не были одобрены поправки Минска, предусматривающие призыв к переговорам и запрет на поставки вооружений Киеву.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции вредоносным и антироссийским.