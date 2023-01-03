В Запорожской области начали выдавать пропуска на автомобили

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Блокпост при въезде в Мелитополь

В Запорожской области начали выдавать пропуска на автомобили, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональную администрацию. Документы необходимы для проезда через блокпосты. Выдача пропусков будет производиться в военных комендатурах городов Мелитополь, Бердянск, Токмак и Васильевка.

По информации военной комендатуры Запорожской области, началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории области <...>. В дальнейшем для беспрепятственного перемещения по Запорожской области пропуска будут обязательными, — говорится в сообщении администрации.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Глава государства также объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Президент напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения и теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.