Рогов допустил контрнаступление на город Запорожье

Фото: Министерство обороны РФ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление украинских войск может обернуться контрнаступлением на город Запорожье, передает РИА Новости. До этого чиновник сообщал, что главное наступление ВСУ может начаться осенью на Запорожской линии фронта.

Освобождение города Запорожья произойдет намного быстрее, чем это можно представить. Этому может способствовать наступление боевиков президента Украины Владимира Зеленского, потому что в русском ратном деле значительная часть наших наступлений и побед как раз связано с контрнаступлениями. То есть когда на нас начали наступать, а мы, отбив наступление, переходили в атаку, — сказал Рогов.

Он также обвинил украинские власти в том, что те создают препятствия для возвращения уехавших жителей Запорожья обратно в регион. По словам чиновника, желающих вернуться насильно отправляют в лагерь для беженцев. По его мнению, Киев опасается, что на Западе осознают желание людей жить в составе России.

Ранее Рогов заявлял, что украинской армии поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени.