В Запорожской области добровольцы присягнули на верность России

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В Мелитополе Запорожской области добровольцы присоединились к батальону имени Павла Судоплатова и приняли присягу РФ, пишут «Известия». На мероприятии присутствовал врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, в батальон были отобраны около 200 бойцов из более чем 600 желающих.

Пока что в батальоне сформировано две роты: одна из них саперная, а вторая будет рота тактического назначения, — рассказал Балицкий.

Добровольцы признались, что пошли на этот шаг, чтобы защитить свою землю.

Наконец-то мы тоже можем взять оружие и вступиться за свою Родину, за своих близких, а не сидеть в стороне и просто наблюдать за тем, что происходит, — поделился доброволец с позывным Барон.

Некоторые рассказали, что их не хотели пускать родные, но их удалось переубедить.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов ранее заявил, что западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Он рассказал, что группа из 10 иностранцев совершила вылазку на позиции российских военнослужащих в районе населенного пункта Пологи. Рогов пояснил, что их подпустили к линии боевого соприкосновения.

Он опубликовал кадры полученные с нашлемной камеры одного из наемников. На записи можно увидеть, что в группе были раненые и погибшие. Несмотря на то, что они пытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек».