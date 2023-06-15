В Запорожской и Херсонской областях назначили дату выборов Выборы в Запорожской и Херсонской областях пройдут 10 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборы в Запорожской и Херсонской областях пройдут 10 сентября, сообщили ТАСС в ЦИК РФ. Голосование в новых регионах России состоятся в рамках единого дня выборов. Также голосование пройдет в Луганской и Донецкой народных республиках.

Была проделана огромная работа по созданию системы избирательных комиссий в регионах, работа была проделана всем ЦИК, но в первую очередь ее председателем Эллой Памфиловой совместно со всеми органами представительной власти. Создать эту систему с нуля — это подвиг. И на сегодня это формирование почти завершилось, — сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Выборы и референдумы теперь могут проводиться как на всей территории, где действует военное положение, так и на ее части.

Также журналисты сообщали, что право проголосовать на выборах, которые могут состояться 10 сентября, в новых регионах России будет дано лишь тем, у кого уже есть российский паспорт или заявка на его получение. По данным СМИ, окончательное решение будет принято перед началом избирательной кампании.