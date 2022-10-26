В Запорожье заявили о перетяжке тысяч наемников ВСУ Врио губернатора Запорожья Балицкий: ВСУ в регионе создают укрепрайоны и завозят тысячи наемников

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Тысячи иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, создают в промзонах находящегося под контролем Киева города Запорожье укрепрайоны как на «Азовстали», заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, населенный пункт «превращается в Мариуполь».

Там в настоящий момент достаточно большое количество наемников, измеряются тысячами. В магазинах звучат польские, немецкие, американские и прочие речи. <...> То, что делают в промзонах укрепрайоны, это тоже подтверждается. Особенно в зоне завода «Автозаз», который находится на левой стороне реки, там большое сосредоточение: и техника, и ребята смуглые, — рассказал глава региона в эфире «России 24».

12 октября член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области воюют наемники из 34 стран. По его словам, они также присутствуют в городе Запорожье, на базах и в других точках скопления сил ВСУ.

14 октября Рогов рассказал, что западные наемники попали в ловушку. Согласно его сведениям, группа из 10 иностранцев совершила вылазку на позиции российских военнослужащих в районе населенного пункта Пологи. ВС РФ подпустили их к линии боевого соприкосновения, после чего навязали бой, отмечает член администрации.